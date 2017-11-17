Gran desfile cívico

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Realizamos el día de ayer 16 de noviembre un desfile cívico deportivo en donde recordamos nuestra revolución mexicana, recordemos todos esos hechos por el que nuestra patria ya fue libre y escenificando estos hechos los niños es de la manera como ellos lo aprenden, se dan cuenta y cómo también lo van valorando, informó María Magdalena Barrera Romo, directora del instituto Ethel Sutton.

Tenemos una familia muy extensa y muy entusiasta y esta familia la formamos los padres de familia, las maestras, el personal docente y por supuesto los niños, nuestros alumnos.

Los padres participan con mucho entusiasmo en estos eventos previamente arreglando sus carritos y sus vestimentas, y al igual explicándoles, porque en las juntas hablamos de todo lo que los niños están viendo, las competencias que queremos favorecer.

El propósito de estos eventos cívicos es con la finalidad de rescatar los valores, las fechas cívicas, es nuestra historia, fechas que siempre debemos de conmemorar y si Dios quiere hoy tendremos el sombreramiento donde los niños participan con cantos alusivos a las fechas, con cantos revolucionarios , bailables preparados con anticipación y con mensajes de lo que trata la conmemoración.

Este evento lo realizamos dentro de nuestra institución educativa, mencionó que no suspendemos labores, los niños entran a las 8:30 de la mañana, realizamos las actividades programadas y continuamos con educación de los niños.