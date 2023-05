"Guadiana ya va de picada"

Hoy la dirigencia nacional del partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila, y sin consultarlo con su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología tanto del partido verde como de morena.

Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas. Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila, con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y de lo que aquí sucede, quiso venir a decirnos lo que debemos hacer.

Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover e intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. Los coahuilenses somos gente trabajadora y con mucha dignidad, a nosotros nadie va a venir de Ciudad de México a decirnos qué es lo que tenemos que hacer.

Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo sus intereses personales porque les condicionaron no ir juntos en el 24, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos y de la militancia del partido Verde en Coahuila y de mi partido Unidad Democrática de Coahuila.

"Aquí nadie se raja, tengo una trayectoria de 25 años en política, he sido alcalde, diputado local y diputado federal, he vivido y he visto de todo, estas prácticas no me asustan ni me intimidan, por el contrario, me fortalecen y me convencen cada día más de que Coahuila necesita una cambio, necesita políticos con ideales, honestos y congruentes.

A mí no me asustan las adversidades, siempre he enfrentado al sistema y he ganado.

No soy nuevo en esto. No me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar. No va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan.

"Sigamos adelante juntos, no nos vamos a rajar, vamos a demostrarles que con los coahuilenses no se juega ni se negocia. Nosotros no nos vamos a vender, no te vamos a traicionar, seguiremos firmes en nuestra convicción democrática de cambiar nuestro estado. Sé que cuento con ustedes y Coahuila cuenta con Lenin Pérez", finalizó.