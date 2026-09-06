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Coahuila

Herlinda Quintero es nombrada reina vitalicia de la Cabalgata en Coahuila

La Cabalgata Santo Domingo-Sabinas, que inicia en el ejido Santo Domingo, reúne a más de 200 jinetes en su recorrido de 320 kilómetros.

Por Teresa Muñoz - 06 septiembre, 2026 - 08:09 a.m.
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      Múzquiz, Coah.- Herlinda Quintero, conocida cariñosamente como "Doña More", fue nombrada reina vitalicia de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas, en su edición número 35, durante un evento realizado la noche del viernes 4 de septiembre con motivo del inicio de las Fiestas Patrias en el ejido Santo Domingo, municipio de Ramos Arizpe.

      La distinción reconoce la trayectoria de una mujer cuya historia está estrechamente ligada a la tradición ecuestre y, a la propia Cabalgata Santo Domingo-Sabinas, considerada la madre de todas las cabalgatas.

      A lo largo de los años, la señora Quintero se ha convertido en un referente de las mujeres a caballo en Coahuila, México y más allá de todas las fronteras.

      Entre los hechos que destacan en su trayectoria se encuentra haber sido la primera mujer en cruzar la frontera hacia Estados Unidos llevando el Lábaro Patrio, convirtiéndose en un ejemplo para generaciones de mujeres que participan en actividades ecuestres.

      Su historia, marcada por caminos, herraduras, polvo y banderas, representa también un mensaje de perseverancia y apertura de espacios para las mujeres.

      La tradición le atribuye una frase que resume su filosofía: "El honor consiste en hacer hermoso aquello que uno está obligado a hacer, respetando la tradición y la amistad como una verdadera forma de vida".

       

      Tras la Noche Mexicana, la mañana de este sábado inició la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas, con la participación de más de 200 jinetes que emprendieron un recorrido superior a 320 kilómetros con destino a este municipio, manteniendo viva una tradición estrechamente relacionada con la identidad de la Región Carbonífera.

      La cabalgata recrea históricamente el recorrido de los primeros colonizadores de Sabinas, quienes llegaron a las riberas del río Sabinas el 29 de junio de 1883.

       

      La tradición moderna comenzó en 1992, cuando Sabinas celebraba el 50 aniversario de su elevación a ciudad y Régulo Zapata Jaime propuso rendir homenaje a los fundadores mediante un recorrido a caballo desde Santo Domingo hasta Sabinas.

      FUNDADORES DE LA CABALGATA SANTO DOMINGO-SABINAS

      Régulo Zapata Jaime

      Jacinto Rodríguez Ramos

      Gustavo Martínez Espinoza

      Pablo Medina Reyna

      Emanuel Gentilione

      Jorge Guajardo Pérez

      Donato Arizpe Cepeda

      José Luis Vázquez

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