Hoy celebran su día hombres de carbón

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

SABINAS, COAH.-Todos los días salen de sus casas en ocasiones de madrugada para internarse en las minas, pocitos o a trabajar en los tajos, sin embargo no saben si regresarán a casa o si lo harán completos, escarban las entrañas de la tierra para extraer el tan preciado oro negro, no les queda otra opción en algunos minerales de la región, no hay otra fuente de empleo.

Entonces viven por generaciones así escarbando la tierra, rindiéndose ante el día, con sus cuerpos lánguidos manchados de polvo negro, en las orillas de sus ojos se dibuja el carbón que en ocasiones se cuela al pulmón y los marca de por vida.

Pero hoy se van a olvidar de eso, hoy tienen fiesta, es una celebración de que siguen vivos y trabajando, celebran con sus familias en el edificio que ocupa la Sección 239 perteneciente al Sindicato Nacional Democrático liderado por Ismael Leija Escalante, desligado de Napoleón Gómez Urrutia, lo dejó muy claro el secretario general del Sindicato Eliud Arnoldo Martínez Villarreal.

Eliud Arnoldo Martínez Villarreal, secretario general de la Sección 239 en San Juan de Sabinas, celebrará hoy con los mineros de la región.

Hoy habrá comida para todos, regalos y sorpresas en la sede del sindicato, comentó Martínez Villarreal que por la noche habrá un baile en la plaza de Palaú, Coahuila, con un grupo musica, quieren que todos se la pasen muy bien, los mineros y sus familias.

Explicó que son 820 mineros los que están afiliados a la Sección 239, perteneciente al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, con sede en San Juan de Sabinas, todos laboran en la Mina 5 La Esmeralda.

El secretario general Eliud Arnoldo comentó que si bien el trabajo en las minas es muy duro, también es la única fuente de empleo que hay en la región, es ya una tradición que las familias trabajen en las minas a pesar del riesgo, algunos ya quedaron “marcados” como se les dice a aquellos mineros a los cuales se les detectó el polvo de carbón en los pulmones y algunos siguen trabajando, esta condición se adquiere cuando ya se tienen trabajando más de 10 años en las minas.

José luis mendoza

Viene de una familia de mineros, su padre trabajó en la Mina 2 y tiene 5 hermanos que han trabajado en la mina, dijo que trabajará en la mina hasta que lo pensionen aún conociendo los riesgos.

En lo personal a él no le ha tocado sufrir accidentes, sin embargo si los ha visto en compañeros, sin embargo no tiene la experiencia de explosiones y cosas así.

Dijo que las condiciones en las que trabajan los mineros en general son buenas, porque se usa ropa y accesorios de seguridad, así como la relación que tienen con los patrones, cada dos años realizan revisión de contrato colectivo pero cada año se aumenta el sueldo a los mineros, también ganan de acuerdo a la producción mediante bonos, no ha habido despidos y por el contrario se están expidiendo cartas de trabajo.

José Luis Mendoza tiene 17 años trabajando en la mina La Esmeralda, esta se encuentra a 800 metros de profundidad y ya en el interior en plano horizontal los mineros tienen que recorrer 4 o 5 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, ya no perforan ellos, hay una máquina que va rascando las paredes para obtener el carbón que luego es transportado hacia el exterior por una banda.

“Son máquinas extranjeras muy actualizadas” dijo Mendoza, él trabaja como electromecánico y da mantenimiento a las maquinas.

Si bien el trabajo es riesgoso es donde puede él ganar más de 200 pesos diarios, mas bonificaciones, en el tiempo que tiene trabajando solo ha visto un accidente, un incendio en donde murieron dos compañeros.

Él viene de una familia de mineros, su padre trabajo en la Mina 2 y tiene 5 hermanos que han trabajado en la mina, él sabe que está en riesgo de adquirir una neumoconiosis o quedar afectado de los oídos, sin embargo dijo que trabajará en la mina hasta que lo pensionen.

Ramiro Portales es un caso aparte, él se preparó para ser ingeniero agrónomo en la escuela Superior en San Buenaventura, sin embargo al no conseguir acomodarse en un empleo, desde entonces se dedicó a la minería y también a un terreno que siembra en el Ejido Santa María en donde siembra frijol y maíz.

Portales es encargado de Previsión Social en el Sindicato, comentó que si bien Napoleón Gómez Urrutia fue elegido como senador por el partido que lo postuló eso no quiere decir que él bajo su nuevo encargo pretenda adjudicarse otra vez las secciones mineras y perjudicar en lo económico a los mineros.

Informó que se hará próximamente el recuento de votos de cada una de las fracciones mineras adheridas al Sindicato Nacional Democrático, para reafirmarse en apoyo de su líder y recuperar los contratos colectivos de trabajo.