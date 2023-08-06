Impacta vehículo de un enfermero

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un abuelito ocasionó un accidente vial sobre las calles Miguel Hidalgo con Ignacio Elizondo en el barrio La Piedra.

Elementos de Seguridad Pública Municipal recabaron información sobre lo sucedido, entrevistándose con Félix N de 65 años de edad, domiciliado en calle Privada Hernández, Número 405 de la colonia 28 de noviembre el cual mencionó que al no observar un señalamiento de alto gráfico provocó el percance.

Dicha persona conducía un auto Ford, Tempo GL con placas de circulación FDS-563-A color azul por lo que al omitir el señalamiento terminó impactándose contra un coche Kia placas FLA-247-A modelo 2020 color gris.

La unidad averiada era tripulada en ese momento por el enfermero Josué Manuel N de 33 años de edad, domiciliado en calle José María Pino Suárez, Número 51A de la colonia Sarabia.

Ambos vehículos fueron retirados de circulación en tanto los involucrados en el accidente arribaron al departamento de tránsito y vialidad para firmar un convenio de reparación de daños.