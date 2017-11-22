Inaugura bulevar Paso del Coyote

San Juan de Sabinas.- El gobernador de Coahuila Rubén Moreira, acompañado del alcalde de San Juan de Sabinas César Alfonso Gutiérrez Salinas inauguró el bulevar Paso del Coyote, a la salida de Nueva Rosita, obra en la que se ejerció una inversión de 3 millones de pesos.

El alcalde César Gutiérrez, en su mensaje, se refirió al desarrollo en esta zona de la ciudad que gracias al respaldo del Gobierno Estatal se han podido llevar a cabo acciones de pavimentación como en la colonia Nueva Esperanza; la construcción del cárcamo de bombeo en la colonia Ampliación Los Filtros, la electrificación de la totalidad de la colonia

Ampliación Filtros-Moreira, la rehabilitación de la carretera estatal 20 hasta Múzquiz, la instalación de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera y ahora este bulevar que tanta falta hacía.

La obra beneficia, no solo para quienes viven en este sector de San Juan de Sabinas sino en general para los automovilistas que transitan sobre la carretera estatal 20 Nueva Rosita - Múzquiz, quedó concluido hace algunas semanas, pero fue en la gira de trabajo del Jefe del Ejecutivo Estatal que se hizo la inauguración.

Cabe señalar que en la ceremonia para inaugurar el bulevar se tuvo la presencia del empresario neorrositense don Antonio Gutiérrez Garza, presidente del Consejo de Administración de la cadena comercial Super Gutiérrez y en su mensaje el gobernador Rubén Moreira resaltó el apoyo incondicional que don Antonio Gutiérrez ha brindado a su Gobierno.

Finalmente, tras el corte tradicional del listón, el Gobernador de Coahuila dio por inaugurado el bulevar.