Inaugura MARS Banco de Sangre

Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al alcalde Román Cepeda González en la inauguración del Banco de Sangre, Laboratorio, Rayos X y Farmacia, del Hospital Municipal de Salud.

En su mensaje, el Mandatario estatal reconoció que este día inicia en Torreón un proyecto muy interesante en apoyo a la ciudadanía, pues este nosocomio respalda a mucha gente y la idea es que poco a poco se vuelva autosustentable.

"Que cada peso que se recupere sea invertido en medicamento y doctores; sabemos que mucha gente acude a distintos nosocomios, pero en Salud Municipal se debe estar muy orientado a la prevención y que se traduzcan en menos hospitalizaciones", comentó.

Riquelme Solís señaló que, tras la pandemia, se cuenta con más experiencia y Coahuila se ha enfocado más en la prevención.

"Hoy sabemos el valor de tener un espacio donde se pueda atender socialmente a mucha gente, que se le pueda apoyar a bajo costo y que se le pueda brindar la atención debida en tiempo y forma", subrayó.

Por lo anterior, consideró que este momento es muy importante al inaugurar los servicios de Banco de Sangre, Laboratorio, Rayos X y Farmacia en Torreón, y posteriormente arrancar una campaña de donación de sangre en una universidad regional.

"No me queda más que felicitar a Román Cepeda y al personal médico, pues enaltecen más el nombre de este hospital y de la Administración Municipal; me da mucho gusto ser testigo de este avance", expresó.

Recordó que cuando fue Alcalde de la "Perla de La Laguna", el edificio en donde se inauguraron dichos servicios estaba emproblemado, y ahora es ya de las y los torreonenses.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda resaltó el acompañamiento del Gobernador, al anunciar que hoy, a más de 12 años, se tiene certeza jurídica en este hospital.

"Antes se tuvo incertidumbre, pero hoy se tiene certeza para seguir invirtiendo; todavía hay mucho camino qué recorrer, pero es importante dar inicio a algo que no se tenía, donde se dará atención 30 por ciento más barata en diversos servicios, y que es gracias a la colaboración y compromiso de todos para seguir reconstruyendo este nosocomio para beneficio de todas y todos", señaló.

Jorge Mario Galván Zermeño, Director General de Salud Municipal, precisó que la Dirección Municipal de Torreón será la primera dependencia de salud municipal en el País en contar con un Banco de Sangre.

Pero también con los servicios de farmacia con medicamentos genéricos y de patente.

Comentó que se remodelaron y modernizaron los servicios de laboratorio, Rayos X y laboratorios de análisis veterinarios para animales, mismos que serán puestos a disposición de la población más vulnerable.

Por su parte, Josefina Gallegos Pérez, usuaria de los servicios de Salud Municipal, agradeció la inauguración de estos servicios, al tiempo que reconoció al gobernador Miguel Riquelme y al alcalde Román Cepeda por su respaldo incondicional, y les agradeció por sus gestiones.

A este evento acudieron, también, Verónica Martínez García, senadora de la República; Juan Pérez Ortega, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI; Fernando Marroquín, Director General del Corporativo Klyns, y José Manuel Riveroll Duarte, regidor presidente de la Comisión de Salud Municipal, así como funcionarios estatales, municipales y personal de este centro de salud.