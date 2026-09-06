Múzquiz: incendio forestal afecta hectárea en rancho La Escondida

MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio forestal provocado por una descarga eléctrica afectó aproximadamente una hectárea en el rancho La Escondida, en el municipio de Múzquiz, donde brigadistas mantienen labores para controlar y liquidar el siniestro, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

El incendio se localiza en las coordenadas N 27°43´45.1" y W 101°28´08.1", de acuerdo con el reporte correspondiente al incidente.

De la superficie afectada, 70 % corresponde a matorral y 30 % a pastizal, conforme a la evaluación realizada en el lugar.

Los trabajos reportan un avance de 80 % en el control del incendio, mientras que las labores de liquidación registran 30 %.

En las acciones participan 28 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), con apoyo de un helicóptero BELL 212 para atender el incendio forestal.

Las labores de control y liquidación continuarán en el sitio, destacó la autoridad de P. Civil.