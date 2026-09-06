Múzquiz: incendio forestal afecta hectárea en rancho La Escondida
El incendio forestal, provocado por una descarga eléctrica, ha afectado aproximadamente una hectárea en el rancho La Escondida, en Múzquiz. Las labores de control están en marcha.
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MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio forestal provocado por una descarga eléctrica afectó aproximadamente una hectárea en el rancho La Escondida, en el municipio de Múzquiz, donde brigadistas mantienen labores para controlar y liquidar el siniestro, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.
El incendio se localiza en las coordenadas N 27°43´45.1" y W 101°28´08.1", de acuerdo con el reporte correspondiente al incidente.
De la superficie afectada, 70 % corresponde a matorral y 30 % a pastizal, conforme a la evaluación realizada en el lugar.
Los trabajos reportan un avance de 80 % en el control del incendio, mientras que las labores de liquidación registran 30 %.
En las acciones participan 28 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), con apoyo de un helicóptero BELL 212 para atender el incendio forestal.
Las labores de control y liquidación continuarán en el sitio, destacó la autoridad de P. Civil.