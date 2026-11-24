MINAS DE BARROTERÁN, Coah.- Un cortocircuito derivado de una mala instalación de un boiler eléctrico provocó un incidente en una vivienda de este mineral, movilizando a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes acudieron para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

Este hecho se registró alrededor de las 18:20 horas en un domicilio ubicado en la calle Río Pánuco, en la colonia Santa Cruz, donde reside María del Refugio N de 40 años.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Barroterán y Protección Civil, el incidente fue provocado por una mala instalación del cableado del boiler eléctrico, lo que ocasionó el cortocircuito y el fuego, que ya se encontraba controlado al momento de la intervención.

Los elementos de emergencia procedieron a retirar el boiler, cortar el suministro eléctrico y realizar las acciones preventivas correspondientes, además de recomendar la ventilación del área para evitar cualquier riesgo adicional.

En la atención del incidente participó la unidad PCB-052-02, con labores que concluyeron casi de forma inmediata. No se reportaron personas lesionadas ni daños adicionales.

Protección Civil reiteró la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y los aparatos domésticos, así como evitar conexiones inadecuadas que puedan derivar en cortocircuitos o incendios dentro de los hogares.