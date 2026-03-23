José Fernando Menchaca reporta quejas de ciudadanos en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Comisión de Derechos Humanos ha recibido un número significativo de quejas por parte de la ciudadanía, principalmente dirigidas contra servidores públicos y mentores.

Los señalamientos reflejan la inconformidad de los habitantes ante diversas situaciones que consideran irregulares, expresó el titular de la CDHEC, Licenciado José Fernando Menchaca Reina.

De acuerdo con los reportes, las denuncias contra servidores públicos se centran en la dilación de procedimientos de averiguaciones y carpetas de investigación en las Agencias del Ministerio Público.

"Los ciudadanos aseguran que los trámites suelen prolongarse más de lo debido, lo que genera molestia y desconfianza hacia las instituciones establecidas en los municipios de la Región Carbonífera", expresó el funcionario.

Sin embargo, se destacó que, la Fiscalía es una de las dependencias que con mayor eficacia responde a los informes solicitados, comprobando que sus actuaciones se encuentran dentro de los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones. Este aspecto fue reconocido como un avance en la atención a las quejas.

En cuanto a los señalamientos contra mentores, se explicó que obedecen a cuestiones internas del ámbito educativo. Algunas de estas inconformidades corresponden a competencia estatal, mientras que otras recaen en instancias federales, lo que complica la resolución inmediata de los casos.

La Comisión de Derechos Humanos subrayó que continuará atendiendo las quejas de la población, buscando dar seguimiento puntual a cada caso y canalizando las denuncias a las instancias correspondientes. Con ello, se pretende fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de protección y defensa de los derechos fundamentales.

Finalmente agregó que, el año pasado concluyeron con 120 quejas y, en lo que va de este año comienzan a recibir reportes de diferente índole además no tienen cuestión de quejas rezagadas.