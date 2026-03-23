Detienen a varios por robo en Allende tras operativos de seguridad

Allende, Coahuila, México.— Como resultado de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia, el Mando Coordinado informó sobre la detención de varias personas por su probable participación en el delito de robo en este municipio.

De acuerdo con la autoridad, los individuos fueron asegurados tras operativos implementados en distintos puntos de la localidad y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctima de estas personas, quienes aparecen en imágenes difundidas, acuda a presentar la denuncia correspondiente, lo que permitirá fortalecer las investigaciones en curso. En tanto, se reiteró el compromiso de continuar con labores de prevención y vigilancia para mantener el orden en Allende.