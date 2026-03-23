Aseguran narcóticos por más de 2.2 millones de dólares en cruce Acuña–Del Río

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el sector de Del Río aseguraron un cargamento de narcóticos con un valor estimado en más de 2.2 millones de dólares.

El decomiso se realizó en el puerto de entrada del Puente Internacional que conecta Ciudad Acuña con Del Río, Texas, donde oficiales llevaron a cabo la revisión de un vehículo GMC Yukon 2016.

¿Cómo ocurrió el decomiso?

Durante la inspección, las autoridades detectaron un cargamento oculto que contenía diversas drogas, procediendo a su aseguramiento inmediato.

De acuerdo con el reporte, se incautaron 117.33 libras de presunta cocaína, 23.14 libras de supuesta heroína y 11.5 libras de presunto fentanilo, todo escondido en el interior del vehículo.

Acciones de la autoridad

La directora del puerto, Lilliana Flores, destacó que este aseguramiento refleja el compromiso de los oficiales en la protección de la frontera y el combate al tráfico de sustancias ilegales.

Las autoridades señalaron que el valor total estimado de la droga decomisada asciende a 2 millones 279 mil 351 dólares.