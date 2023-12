Informará Tania la auditoría a las arcas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Mediante Rendición de Cuentas con mensaje dirigido a la sociedad civil y, al Pueblo de Múzquiz, la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra dará a conocer el resultado de la Auditoría Superior del Gobierno del Estado.

"Todo este año fui agraviada, difamada, atacada, me demandaron, me denunciaron, argumentando un desvío de 100 millones de pesos del presupuesto de la gente, prácticamente han señalado Tania se ha robado 100 millones del pueblo con agresiones a través de una persecución política" y, en lo personal me mantuve mesurada, al margen, porque para mi lo más importante fue no defenderme con la boca sino con resultados.

"Hoy puedo decir que ya tengo el resultado de la Auditoría y voy a explicar a toda mi gente con documentos en mano e inclusive presentándoles la nómina del ayuntamiento pormenores sobre el trabajo que realizamos en el 2022 las observaciones que funcionarios de la auditoría del Estado realizan y no unicamente a esta administración sino a todas las que van tomando las riendas de cada municipio.

Es de rigor que se ejecuten estas acciones –Lo que sí les puedo decir ahorita es que Tania no ha desviado ni robado un solo peso al Municipio de Múzquiz, todo el dinero que se ha invertido en el 2022 está plasmado en obras, en servicios básicos y tenemos como avalarlo" y prueba de ello es que la auditoría dice que Tania Flores no ha desviado nada-.

Mencionó que en el 2017 a la administración municipal de Luis Santos le observaron 54 millones de pesos" y así ha sucedido en cada ayuntamiento, reiteró la edil.

Flores Guerra dijo que el que nada debe, nada teme y en su caso no está escondiendo nada de tal manera que está aprobada la auditoría del 2022 y si quieren seguir una persecución política -que me acusen de algo más pero no de desvío ni de robo- acentuó.

"Lo primero era esperar el resultado de la auditoría ya tenemos en nuestras manos el resultado y, por consiguiente, habré de interponer las denuncias correspondientes en contra de quienes me acusaron", mencionó.

"Hoy puedo salir con la frente en alto y decir, nosotros no nos hemos robado un peso, el dinero es del pueblo y se refleja en obras".

Añadió que lo importante de todo esto es que afortunadamente en esta administración durante el segundo año de gobierno continúa con cero deudas.