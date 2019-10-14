Inicia Festival “Julio Torri”

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con la presentación de la obra de teatro “Juventino el Alebrije”, las actividades programadas en la cartelera del Festival Internacional de las Artes “Julio Torri”, en su edición del 2019, se da continuidad con este tipo de demostraciones artísticas en el municipio de San Juan de Sabinas.

La obra, que forma parte de la cartelera, se realizó en la escuela primaria “Miguel Ramos Arizpe”, ubicada en la colonia del mismo nombre en Nueva Rosita, donde el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, ha sido testigo de la realización de esta representación artística.

El edil, emitió su mensaje a los presentes.

“Jumentino el Alebrije”, es la historia de un burro que se transforma en alebrije y cuenta como logra salvar de la muerte a su dueño, el artesano Pedro Linares López, quien después de vivir una experiencia es inspirado para crear estás fantásticas artesanías de fama mundial.

La obra, producida por la compañía de Títeres y Marionetas “El Tenderete”, forma parte de una serie de actividades programadas del 11 al 27 de octubre, periodo durante el cual se realiza el Festival Internacional de las Artes “Julio Torri”, que en este 2019, tiene como estado invitado a Tlaxcala y municipio invitado a Cuatro Ciénegas.

En la puesta en escena de la obra el alcalde Julio Long fue acompañado por la coordinadora regional de cultura, profesora Bertha Villarreal Rodríguez; Profesor Rogelio Flores García, coordinador de cultura en el municipio; Profesor Enrique Alarcón Alcalá, coordinador de educación; Esperanza Carabaza Ruiz, síndico del municipio, entre otras personalidades.

Presentan “Juventino El Alebrije”.