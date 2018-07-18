Inician eliminatorias en `Mi Voz Infantil Múzquiz`

MARTíN AGUIRRE / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Nuevamente regresó el concurso Mi Voz Infantil en esta administración 2018, donde fueron auditados niños de las escuelas primarias de este municipio, siendo un total de 19 seleccionados los que están participando actualmente.

En su primera etapa de inicio de este programa se realizó la presentación de todos los participantes en dos etapas, posteriormente en el siguiente programa se llevó a cabo la presentación de coachs Naida Martínez, Miguel Belcerra y Pedro Maltos.

Este domingo pasado de acuerdo a la convocatoria emitida por los organizadores, se llevó a cabo la primera eliminatoria de los concursantes, no antes de hacer la presentación como en todos los programas realizados, de las autoridades presentes en esta ocasión la alcaldesa del municipio Luisa Alejandra Santos Cadena, su esposo Adolfo Mondragón y el expresidente de Múzquiz, Jesús Pader.

Dinora Cuéllar, conductora del concurso.

La conductora del programa Dinora Cuéllar dio la bienvenida a las autoridades presentes, a los padres de familia de los niños participantes y al público en general, posteriormente dio las indicaciones de la temática del programa donde cada coach estaría escuchado a los integrantes de su equipo para que al finalizar la presentación de todos los participantes eligieran a uno para ser eliminado.

Y así dio inicio la presentación del primer equipo de la coach Naida Martínez, donde cada uno de los participantes dieron lo mejor para no ser eliminados, aunque el público les aplaudió eso no influiría en la decisión porque se tomaría en cuenta la presentación, desenvolvimiento y entonación, en este equipo fue eliminada la integrante Yazmin.

Primer participante en esta etapa del concurso.

La segunda presentación fue para el equipo de Miguel Becerra, quien se concentró en cada uno de los niños con la finalidad de quedarse con los mejores y poder decidir quién se iría de su equipo y en esta ocasión la eliminación fue de el participante Aldo.

Y la tercera y última presentación fue la de los integrantes del equipo de Pedro Maltos, cabe mencionar que él contaba con 7 integrantes, por lo cual se quedaría con 6 y los demás coachs con 5 cada uno y el eliminado de esta primera etapa de este equipo fue para el niño Hernán.

Al finalizar la eliminación de esta etapa, la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena hizo la entrega de una mochila a cada uno de los participantes eliminados y a los demás los exhortó a seguirse preparando con sus coachs para llegar a la final y obtener el premio del primer lugar.