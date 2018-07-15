Inician juegos de preparación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En junta previa a lo que será el próximo torneo del futbol juvenil sabatino de esta localidad, se acordó que para el último sábado de este mes de julio o primer sábado del mes de agosto estaría iniciando la liga juvenil categoría 2000-2011.

Hasta el momento se encuentran registrados los equipos Inter, actual campeón de la liga, Xolos, Winners, Leicester, PSG, Toluca y el Atlético como nuevo equipo, antes de iniciar las jornadas oficiales se estará contando con más equipos registrados.

Como preparación previa de cada uno ellos, se acordó oficializar los juegos amistosos, por lo cual, el día de ayer se enfrentaron en el campo 2 los equipos Winners vs Atlético a las 9 de la mañana y a las 10:30 en el mismo cuadro los equipos Leicester vs Xolos.

Se hace la invitación a más equipos juveniles que deseen participar en esta liga en la categoría mencionada, los requisitos son presentar la curp que los acredita y una fotografía tamaño infantil para su credencial, que el equipo cuente con 18 integrantes o menos, para más informes con el profe Jesús Aguilar, presidente de la liga, en el Facebook Chuy Aguilar.