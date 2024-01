Intentan quitarle la vida a mujer

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una fémina fue privada de la libertad, golpeada y amenazada con ser asesinada por un grupo de individuos y una mujer de apodo "La Bebé", afortunadamente la víctima fue recatada por elementos de Seguridad Pública Municipal y puesta a salvo en tanto los agresores quedaron a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común.

Cabe señalar, este caso será turnado al Centro de Atención para la Mujer (CAM) con destacamento en el Municipio de Sabinas, expresó la licenciada Blanca Barrera, añadiendo que por lo pronto se integra la averiguación correspondiente a lo sucedido.

La afectada identificada con el nombre de Verónica N se encontraba en un domicilio a donde arribaron los delincuentes sometiéndola y forzándola a subir a una camioneta llevándosela con rumbo desconocido.

Afortunadamente tras recibir el reporte correspondiente, los efectivos policiacos de la preventiva al mando de Luis García, lograron ubicar el vehículo marcándole el alto al tripulante, por lo que al supervisar la unidad encontraron a la dama afectada maniatada.

HABLA MADRE DE LA VÍCTIMA

Sobre estos hechos fue entrevistada también Diana N con domicilio en la colonia Guillermo Hernández y quien dijo ser madre de familia de la víctima.

Mencionó que cerca de las 22:00 horas del domingo, una mujer de apodo "La Bebé" y quien recientemente arribó a esta localidad proveniente de Estados Unidos, acudió a buscar a Verónica.

"Se me hizo extraño porque me dijo -quedé con su hija de ir a tomar-, minutos después me entero que la fémina, junto con varios sujetos habían privado de la libertad a mi muchacha", exclamó el ama de casa.

Con lágrimas en sus ojos, la ciudadana añadió que al reencontrarse con su primogénita esta presentaba heridas en el rostro, manifestándole que la iban a asesinar si no les mencionaba a sus verdugos donde se encontraba su ahora ex pareja de apodo "El Cuate" con quien tenían cuentas por saldar ya que su ex había amenazado con un arma de fuego al hermano de "La Bebé".

Dado lo anterior, los detenidos serán judicializados y presentados ante un juez de control del Juzgado Penal con sede en el Municipio de Sabinas.