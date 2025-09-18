Beneficios a través del intercambio de productos por artículos básicos en Rosita

San Juan de Sabinas Coah.- El DIF Coahuila, que preside la Ing. Liliana Salinas Valdés, llevó a Nueva Rosita el programa 'Mercadito Pa´Delante', a través del cual los habitantes pudieron beneficiarse al intercambiar productos de descacharrización por artículos de la canasta básica, productos de limpieza, juguetes y más.

Esta estrategia, además de generar un apoyo económico a las familias, tiene como finalidad fomentar la descacharrización en los hogares, evitando que los desechos sean arrojados en lugares inadecuados y contribuyendo a la prevención de enfermedades.

En su mensaje de bienvenida, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos Ornelas, expresó:

"Siempre es bienvenida la Sra. Liliana Salinas Valdés, siempre nos trae buenas noticias para nuestros ciudadanos. Esta es una gran iniciativa para nuestra gente".

Además de la entrega de productos, se ofrecieron diversos servicios:

* Registro Civil Estatal: expedición de actas de nacimiento, defunción, divorcio y matrimonio.

* Dirección Municipal de Desarrollo Social: venta de tinacos a bajo costo y materiales de construcción.

* DIF San Juan de Sabinas: atención a través del departamento de Salud, entrega gratuita de medicamentos, así como exámenes de la vista y auditivos a precios accesibles.

Por su parte, la Ing. Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, destacó:

"Con esta estrategia queremos cuidar la salud de nuestros adultos mayores, niñas y niños, evitando la acumulación de objetos en los hogares que pueden convertirse en focos de infección. Además, buscamos que las familias se beneficien, ya que al traer sus artículos se pesan, se les da un puntaje y con ello pueden canjear productos de limpieza, canasta básica e higiene personal. Agradezco al alcalde por recibirnos, a la Lic. Catalina Labastida del Registro Civil, y a todo el equipo del DIF que hace posible este Mercadito".