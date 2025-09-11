Policía Estatal detiene tráfico de drogas en operativo en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un fuerte golpe al narcomenudeo dieron elementos de la Policía Estatal Coahuila, tras detener a un hombre identificado como Sergio “N”, de 55 años, en posesión de 12 kilogramos de marihuana y 500 gramos de cristal.

La acción se registró durante un operativo de investigación y patrullaje realizado sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la calle Magnolia, en el municipio de Frontera.

En el lugar, los oficiales marcaron el alto a un vehículo Mercedes Benz, modelo 2008, que levantó sospechas al desplazarse de manera errática.

Al realizar la inspección, los agentes encontraron en la unidad diversos paquetes con hierba verde y seca con las características de la marihuana, además de una bolsa con medio kilo de la droga conocida como cristal.

De inmediato se procedió al arresto del conductor y al aseguramiento del vehículo.

Sergio “N” fue trasladado bajo custodia a la comandancia estatal, donde posteriormente se confirmó que tanto él como la droga y la unidad quedaron a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Monclova.

Autoridades estatales destacaron que este resultado se deriva de los acuerdos en las mesas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo es reforzar las acciones contra el crimen organizado.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrendó su compromiso de mantener un “Estado en Orden y Seguro”.