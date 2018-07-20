Investigan presunto autor del “rayadero”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona es investigada como el presunto autor de las pintas políticas realizadas contra más de 10 viviendas y edificios públicos, gracias a la colaboración de uno de los vecinos afectados de la colonia Los Zorros.

El director de Seguridad Pública Municipal del Mando Único, Carlos Ortiz, precisó que el afectado aportó una grabación de las cámaras de seguridad que captaron la entrada del presunto autor del grafiti.

El sospechoso Ismael García alias “La Empanada” que se dedica a consumir sustancias tóxicas y hacer desmanes en las viviendas, al realizarle una revisión, le encontraron pintura en aerosol de color negro.

Autoridades investigarán al sospechoso y en el trascurso de las próximas 48 horas el Ministerio Público determinará su situación legal.

El titular de la dependencia policiaca invitó a los afectados por grafitis que presenten denuncias ante la Policía Municipal o investigadora para que se investigue a los autores de estos actos vandálicos.