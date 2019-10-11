Investigan venta de plazas en el IMSS

NUEVA ROSITA, COAH.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social investiga el fraude que están cometido sujetos vivales al ofrecerles una plaza a los aspirantes a ingresar a la clínica 24 del IMSS a cambio de cantidades entre diez y veinte mil pesos. Este fraude fue denunciado públicamente por Mario Adán Vázquez Solís integrante del sindicato del Seguro Social quienes lo detectaron desde hace una semana en que se presentaron los estafados en busca de su plaza para laborar en el seguro social.

Mario Adán Vázquez Solís.

La mayoría de los contactados a través de llamadas celulares entregaron 20 mil pesos que depositaban en diferentes cuentas bancarias con la promesa que ingresarían a laborar en forma inmediata al IMSS de la Región Carbonífera.

Señaló el funcionario que ya se tienen detectados los números telefónicos de los vivales que utilizaron para solicitar dicha cantidad los mismos que serán presentados ante las autoridades correspondientes para que inicien las averiguaciones en relación a estos hechos.

Por lo tanto las personas que cayeron en este engaño se quedaron sin empleo y sin el dinero, ya que solamente los hijos de trabajadores son los aspirantes a ocupar cargos en la clínica 24 del Seguro Social.