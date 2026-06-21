Brilla la Carbonífera en Juegos Estatales

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La cuenca Carbonífera tuvo una participación sobresaliente en los XXIII Juegos Estatales Culturales y Deportivos de Adultos Mayores, celebrados el pasado 18 de junio en Torreón, Coahuila.

Un total de 54 competidores representaron con orgullo a sus municipios y lograron resultados destacados en disciplinas deportivas, culturales y recreativas, informó la coordinadora regional del DIF Coahuila, Zaide Habib Castillo.

La participación de 54 competidores de la Carbonífera en Torreón fue notable.

Entre los triunfos más relevantes, el municipio de Rosita obtuvo primeros lugares en Taichi Forma 24 y 32, Ajedrez, Danza Prehispánica y Baile de Salón en la modalidad de Danzón Abierto, además de un tercer lugar en Pelota Tarasca.

Múzquiz también brilló con primeros lugares en Lanzamiento de Bala, Atletismo y Natación, así como un tercer lugar en Dominó. Por su parte, Sabinas destacó en Manualidades con cuatro medallas de segundo lugar.

Rosita y Múzquiz obtuvieron múltiples medallas en diversas disciplinas.

Zaide Habib Castillo subrayó que estos resultados reflejan el compromiso y la perseverancia de los adultos mayores, quienes demuestran que la disciplina y el deseo de superación son fundamentales para alcanzar metas y poner en alto el nombre de sus municipios y de toda la Región Carbonífera.

La funcionaria destacó además el respaldo institucional que reciben los adultos mayores por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y la presidenta de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, a través de programas que promueven inclusión, activación física, cultura y convivencia social.

El apoyo institucional es clave para el éxito de los adultos mayores.

La participación de la Carbonífera en estos juegos estatales se consolidó como un ejemplo de integración y vitalidad, mostrando que la edad no es un límite para la competencia ni para la expresión cultural.

Los resultados obtenidos fortalecen la identidad regional y generan orgullo comunitario. Finalmente, la coordinadora regional del DIF felicitó a todos los participantes por su entrega y por representar dignamente a la región, consolidando una actuación que, dijo, es motivo de orgullo para Coahuila.