Pavimentan con concreto hidráulico en "la Hidalgo"

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Con el compromiso de seguir transformando las colonias y respondiendo con hechos a la confianza de la ciudadanía, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez entregó la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo, entre las calles Zapata y Jiménez de la colonia Hidalgo de Nueva Rosita.

Detalles de la obra

La obra consistió en la pavimentación de 188 metros cuadrados, además de la construcción de 46 metros lineales de banqueta, con una inversión superior a los 300 mil pesos, recursos cien por ciento municipales que han sido posibles gracias a la estrategia de mezcla de recursos y trabajo coordinado con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el acto de entrega, el edil destacó que su administración mantiene un ritmo permanente de trabajo en todos los sectores del municipio, atendiendo las principales necesidades de la población y dando cumplimiento a los compromisos asumidos con las familias de San Juan de Sabinas.

"Estamos avanzando con obras de pavimento en otras colonias, como la calle Colón en la colonia Zaragoza; mantenemos de manera permanente el programa de bacheo y atendemos temas de drenaje. La indicación es clara: escuchar a la gente, estar cerca de las colonias y darle solución a sus peticiones", expresó.

Reacciones de los vecinos

Vecinos de la colonia Hidalgo reconocieron la realización de esta obra, al señalar que representa una mejora importante para la movilidad y la calidad de vida de las familias del sector, refrendando la confianza en un gobierno cercano y de resultados.

Acompañaron al alcalde en el presídium Jesús Arnoldo Aguiñaga Morín, regidor comisionado en Obras Públicas; el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; así como beneficiarios de la obra, funcionarios municipales y ciudadanía en general.