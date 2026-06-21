Vuelca en carretera 57 de Sabinas a Monclova

SABINAS, COAH.- La volcadura de un vehículo registrada la tarde-noche del domingo sobre la carretera federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova, generó la movilización de cuerpos de seguridad y alerta entre automovilistas que transitaban por el lugar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 75, donde la unidad quedó fuera de control, provocando riesgo en la vía federal. Testigos notificaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional se desplazaron al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar las maniobras de seguridad necesarias. La presencia de los uniformados permitió regular el tránsito vehicular y evitar un nuevo incidente en el tramo carretero, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Detalles confirmados

Hasta el cierre de la información no se habían confirmado lesionados, aunque la volcadura dejó daños materiales en la unidad siniestrada. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas que originaron el accidente, en tanto la camioneta fue retirada de la vía para restablecer la circulación normal en la carretera federal 57.