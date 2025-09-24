Presidenta Honoraria del DIF beneficia a niños de primaria

La Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, visitó este día comunidades rurales del municipio para realizar la entrega de mochilas y útiles escolares a niñas y niños de nivel primaria.

La entrega se llevó a cabo en las escuelas "Presidente Benito Juárez" en el Ejido Santa María, "Emiliano Zapata" en el Ejido Rancho Nuevo y "Ignacio Zaragoza" en el Ejido Zaragoza, beneficiando en total a 125 estudiantes.

Los paquetes entregados fueron muy completos, ya que incluyeron cuadernos, lápices, colores, marcadores, pegamento e incluso estuches de geometría; además, las mochilas con diseños de personajes infantiles despertaron gran entusiasmo entre los pequeños.

La Presidenta Honoraria agradeció al alcalde por hacer posibles estos apoyos:

"Estoy muy contenta por poder estar con nuestros niños en estas hermosas comunidades, y sobre todo, no llegar con las manos vacías. Nuestro Presidente hace llegar beneficios y obras a lo largo y ancho del municipio; hoy temprano inauguró un marco de bienvenida en el parque de Santa María, y nosotros seguiremos trayendo beneficios y ofreciendo los servicios gratuitos que tenemos en el DIF para todos los habitantes de San Juan de Sabinas".

Las entregas en comunidades rurales continuarán en los próximos días en diferentes ejidos, ampliando la atención del Sistema Municipal DIF de acercar apoyos reales y mantener un esquema integral de servicios gratuitos para todas las familias del municipio.