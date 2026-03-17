Laura Jiménez celebra la Arreada Múzquiz 2026 con reconocimientos a vaqueros

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con un ambiente de fiesta y tradición, culminó la Arreada Múzquiz 2026 en su Segunda Edición, evento donde además se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a vaqueros y caporales del municipio aunado a la realización del esperado Rodeo Rancho y música en vivo en la arena La Misión.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien destacó el esfuerzo y la pasión de quienes se dedican al campo, subrayando que son ellos los responsables de mantener vivo el legado ganadero que caracteriza a Múzquiz.

"Fue un momento muy especial para reconocer a quienes, durante muchos años, han dedicado su vida a esta actividad que forma parte de nuestra identidad y de nuestras raíces", expresó la edil.

Durante su mensaje, la presidenta municipal felicitó a todos los participantes y al comité organizador, encabezado por Javier Espinoza, por hacer posible este encuentro que celebra el orgullo y la esencia de la tierra muzquense.

La Arreada, dijo, se ha consolidado como un espacio de convivencia que fortalece la unión comunitaria y resalta las tradiciones locales.

El Rodeo Rancho fue uno de los momentos más esperados, donde la destreza y valentía de los jinetes arrancaron aplausos del público.

La entrega de reconocimientos a vaqueros y caporales se convirtió en un homenaje a generaciones que han mantenido viva la cultura ganadera, transmitiendo valores de trabajo y perseverancia.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que este tipo de celebraciones no solo preservan las tradiciones, sino que también reactivan el turismo y la economía local.

"Con eventos como este, Múzquiz se fortalece y se proyecta hacia el futuro, sin perder la esencia que nos distingue", concluyó.