Laura Jiménez realiza brigada multidisciplinaria en Múzquiz

Minas La Florida, Coah.— Con el objetivo de acercar servicios y programas que contribuyan al bienestar de las familias, el gobierno municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, llevó a cabo una brigada multidisciplinaria en la plaza principal de Minas La Florida.

Acompañada por la directora del DIF municipal, Gabriela Maltos Estrada; la regidora Maricela García; el coordinador municipal de mejora, Jesús Guerrero García; y el coordinador de salud municipal, Óscar Luna, la alcaldesa atendió y acompañó las acciones dirigidas a las familias de esta comunidad.

La jornada se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila y distintas instituciones, sumando esfuerzos para llevar atención y servicios directamente a las comunidades.

Durante la brigada se ofrecieron servicios médicos, atención nutricional y visual, orientación y apoyo del Instituto Coahuilense y Municipal de la Mujer, PRONNIF, vacunación de mascotas, CAIF e ICATEC, entre otras acciones de atención integral.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que estas brigadas representan una oportunidad para acercar los servicios públicos a las familias que más lo necesitan, fortaleciendo la coordinación entre el gobierno municipal, el gobierno del estado y las diferentes instituciones.

"Seguimos trabajando cercanos a nuestra gente, llevando servicios y beneficios hasta nuestras comunidades. Cuando trabajamos unidos, podemos brindar una atención más completa y generar mejores condiciones para nuestras familias", señaló.

Con estas acciones, el gobierno municipal continúa con su compromiso de trabajar de manera coordinada y cercana a la ciudadanía, impulsando programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Múzquiz y sus comunidades.