Visita de Laura Jiménez al Jardín de Niños Arcoíris en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- Como parte de las acciones de proximidad social y prevención, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Mando Coordinado, realizó una visita al Jardín de Niños "Arcoíris" de Minas de Barroterán.

La actividad se llevó a cabo atendiendo la invitación de la directora del plantel, Profra. Ana Laura Escalera Vázquez, con la participación de 20 alumnos de primer grado de preescolar, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que desempeñan los elementos de Seguridad Pública.

Durante la visita, se impartió una plática informativa sobre las funciones y responsabilidades de los cuerpos policiales, explicando de manera sencilla las actividades que realizan para proteger y servir a la ciudadanía. Asimismo, se promovieron valores como el respeto, la responsabilidad y la confianza en las instituciones de seguridad.

Las y los estudiantes participaron activamente en la dinámica, mostrando gran interés por conocer el trabajo de los oficiales y la importancia de su labor dentro de la comunidad.

El Gobierno Municipal agradece la disposición y colaboración del personal docente del Jardín de Niños "Arcoíris", así como el entusiasmo de las niñas y niños que formaron parte de esta actividad educativa. Con estas acciones, se continúa fortaleciendo la vinculación entre las instituciones educativas y las corporaciones de seguridad, fomentando una cultura de prevención y cercanía con la ciudadanía desde las primeras etapas de formación.