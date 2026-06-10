Atribuyen respaldo a seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, Jesús Berino Granados, consideró que los resultados electorales reflejan el respaldo de la ciudadanía a las condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo que prevalecen en la entidad.

El dirigente señaló que las diferencias registradas en las votaciones fueron amplias, por lo que rechazó los señalamientos de fraude realizados por algunos actores políticos inconformes con los resultados. Afirmó que cuando existe una ventaja tan marcada, la voluntad de los electores queda claramente expresada en las urnas.

Berino Granados sostuvo que los coahuilenses acudieron a votar pensando principalmente en la seguridad, la generación de empleos y la tranquilidad que actualmente se vive en el estado. Aunque reconoció que existen áreas que requieren fortalecerse, como el sector salud, consideró que la población valoró los avances alcanzados en distintos rubros.

Asimismo, recordó que muchas familias aún tienen presente la etapa de violencia que enfrentó Coahuila hace algunos años, por lo que existe el interés de conservar las condiciones de paz que hoy distinguen a la entidad. En ese sentido, señaló que los ciudadanos buscan garantizar que las nuevas generaciones continúen viviendo en un entorno seguro.

El líder cetemista destacó también el trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien atribuyó parte de los resultados obtenidos en materia de seguridad y desarrollo económico.

De igual forma, consideró que durante el proceso electoral algunos candidatos optaron por privilegiar las propuestas y evitar confrontaciones, mientras que otros recurrieron a los ataques y descalificaciones, estrategia que, a su juicio, terminó siendo rechazada por el electorado.

Respecto a las impugnaciones promovidas por partidos y candidatos, Berino Granados reconoció que existe el derecho legal de recurrir a las instancias correspondientes. No obstante, insistió en que la amplia diferencia observada en los resultados constituye una muestra clara de la decisión tomada por la mayoría de los votantes.