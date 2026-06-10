Honran a un minero más recuperado en Conchos; van 32

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Este miércoles a través de redes sociales, familiares de los mineros de Pasta de Conchos, informaron sobre la recuperación de un minero más en el área de rampas.

Este es un hecho que representa un nuevo logro dentro del esfuerzo constante que realizan los equipos de rescate.

Para las familias y la comunidad, cada hallazgo es motivo de agradecimiento y esperanza, pues significa que la memoria de quienes quedaron atrapados sigue siendo reivindicada.

La escena de cada recuperación conmueve profundamente: los rescatistas, en silencio y en formación, se quitan el casco para recibir al minero que vuelve a la superficie.

Este gesto solemne refleja humanidad, dignidad y respeto, convirtiéndose en un símbolo de memoria que trasciende el tiempo y las circunstancias.

Son los rescatistas quienes primero encuentran a los mineros en las entrañas de la tierra. Con paciencia y cuidado retiran carbón y escombros, honrando cada indicio que aparece.

Ellos son testigos de los momentos más íntimos de la recuperación, y su compromiso se mantiene incluso al entregar a las familias el regreso de sus seres queridos.

Cada recuperación es un acto de compromiso y búsqueda de la verdad. De los 63 mineros que perdieron la vida, cada uno representa una historia que merece ser recordada.

El trabajo de los rescatistas reafirma que la memoria de los trabajadores no se perderá y que su legado permanecerá vivo en la comunidad.

Por ello, se escriben y comparten estas historias: para que la memoria de los mineros siga presente y nunca sean olvidados. "Porque cada minero tiene una historia que merece ser recordada", reza el comentario de Martha Iglesias.