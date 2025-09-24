Alcaldesa de Múzquiz lidera rehabilitación del pavimento en Villa de Palaú

Múzquiz, Coah.– La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó este martes el arranque oficial de la rehabilitación del pavimento en la calle Ciprés de la colonia Lic. Nicolás Torres, en Villa de Palaú, una obra largamente esperada por los vecinos del sector.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que este proyecto se concreta gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, a quien agradeció el respaldo para seguir impulsando mejoras en la infraestructura de Múzquiz.

"Sabemos que esta era una solicitud que desde años anteriores estaba en la agenda de los vecinos, y hoy, gracias a la suma de esfuerzos, podemos ponerla en marcha. Cuando se trabaja en equipo, los resultados se ven", señaló la alcaldesa.

En el arranque de obra estuvieron presentes también el Lic. Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora; el empresario Antonio Jiménez Hidalgo; Miguel Ángel Rivera Guerrero, director de Obras Públicas; la Lic. Perla Azucena Maldonado Velázquez, coordinadora de Villa de Palaú; y el Ing. Félix Moreno García, contratista responsable de los trabajos.

Como representante de los beneficiarios, la vecina Patricia Ramírez Espino tomó la palabra para expresar el agradecimiento de la comunidad:

"Queremos agradecer profundamente a nuestra alcaldesa Laura Jiménez por escuchar nuestras peticiones y por hacer posible esta obra de recarpeteo. También agradecemos al gobernador Manolo Jiménez por su apoyo y por trabajar de la mano con el municipio. Esta obra mejora nuestras calles, nuestra calidad de vida y nos demuestra que cuando hay voluntad y trabajo en equipo, las cosas sí se pueden lograr".

La alcaldesa reiteró el compromiso de su administración de seguir atendiendo de manera cercana las necesidades de las colonias y comunidades del municipio:

"Desde el ayuntamiento seguimos escuchando y atendiendo cada una de las prioridades con responsabilidad y empeño. Gracias a los vecinos por su confianza y paciencia; seguiremos trabajando con todo el corazón, porque en Múzquiz… ¡lo hacemos en grande!", finalizó.