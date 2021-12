Le quita Juez casa ¡Y a sus dos hijos!

NUEVA ROSITA, COAH. "Me quieren quitar a mis hijos, y no lo permitiré aunque me cueste mi libertad" es el grito desgarrador de una madre de familia a la que pretenden arrebatarle a sus hijos.

Es la historia de la maestra Reyna Isela Ibarra Garza, quien se niega a entregar a sus hijos de 7 y 10 años como se lo ordena el juez.

Desde entonces vive aterrada y escondida para evitar que las autoridades judiciales actúen en su contra.

En un grito desesperado la maestra buscará el apoyo de los magistrados para que reabran nuevamente su caso que está lleno de inconsistencias para favorecer a su ex pareja de nombre José Fabián Franco Martínez.

Desde hace dos años inició el pleito legal, y la maestra ha tenido que lidiar con las amenazas que recibe de su ex pareja a pesar de que solicitó una orden de restricción.

Dentro del matrimonio procreación tres hijos, el mayor de 17 años decidió irse a vivir al lado de su padre, decisión que la madre respetó, desde ese momento inició su penar, debido a que el padre de los niños inició un proceso legal para retirarle la tutela de los dos menores.

En un proceso "amañado", las autoridades concedieron la tutela de los pequeños al padre, quienes se niegan a irse al hogar paterno.

La maestra desea que se reabra el caso para que la ley se dé cuenta quién está mintiendo, cabe hacer mención que Fabián empleado de CFE también la despojó de su vivienda y otros patrimonios que pertenecían a la profesionista.