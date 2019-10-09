Le roban camioneta fuera de su vivienda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un vecino del barrio los terreros, fue víctima de los amantes de lo ajeno, quienes robaron su camioneta del exterior de su vivienda, la madrugada de ayer.

Fue cerca de las 08:00 de la mañana de ayer, cuando el afectado se llevó la desagradable sorpresa del robo de su patrimonio, cuando se preparaba para irse a su trabajo.

Se trata de una camioneta de la marca Chevrolet Silverado color gris con placas de onappafa modelo 2000, la cual se encontraba estacionada frente al domicilio ubicado sobre la calle Mina en el barrio los Terreros.

Elementos de la Policía preventiva fueron los primeros en tomar conocimiento del robo de vehículo y posteriormente dieron parte a los oficiales de Investigación Criminal de la Fiscalía.

Finalmente el afectado quien se identificó como Rubén Rodríguez levantó la denuncia ante el Agente del Ministerio Publico, para que se dé inicio a la correspondiente investigación.