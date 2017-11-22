Llega aguinaldo y las demandas

SABINAS, COAH.- Debido a que se aproxima la temporada de entrega de aguinaldos, la defensoría jurídica ha tenido un incremento en la solicitud de trámites de pensiones alimenticias.

Jorge Bermea González, titular de estas oficinas dio a conocer que en estos meses en los que se empieza a pagar ahorros y aguinaldos, todas las prestaciones que se tienen en esta temporada que se aproxima, se aumentan los juicios de aguinaldos.

“En este tipo de casos cuando las mujeres ya están separadas de sus esposos hacen la partición de una pensión alimenticia a través del descuento de nómina en la empresa en la que trabaja el papa de sus hijos”, expresó el entrevistado.

Señaló que recientemente las mujeres pueden pedir una indemnización a su expareja siempre y cuando se dedicaran cien por ciento a la familia durante el tiempo en el que estuvieron casados; si estuvieron diez años casados a ese mismo número de años tiene derecho a recibir de pensión.

Indicó que se han topado en el que el hombre le pide pensión a la mujer, ya que los hombres tienen derecho a pedir alimentos cuando hay una separación de la pareja y en este caso si el hombre se queda con los hijos ahí sí aplica.

Destacó que hasta el mes de octubre van 400 casos aproximadamente, 40 casos por mes, más de uno diario son los que se atienden en esta defensoría, donde a partir de que se hizo el divorcio encausado aumentó en un 100 por ciento este trámite.