Localizan a mujer extraviada

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Después de tres días de andar desaparecida la señora Yésica Tovar Loyola, al fin apareció, fue localizada en casa de sus familiares ubicada en Sabinas, Coahuila.

Blanca Estela Hernández Espino, quien reportó su desaparición, mencionó que su cuñada fue localizada en Sabinas, y tanto ella como su niña de dos meses de edad se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Después de su localización de inmediato dio parte a las autoridades policíacas de esta localidad y de Torreón, Coahuila para que suspendieran la búsqueda de la extraviada.

Hasta el momento se ignora cuál fue el motivo de su desaparición y dónde permaneció los días que se ausentó de su domicilio conyugal ubicado en la ciudad de Torreón.

La señora Blanca Hernández Espino agradece a las autoridades policíacas que la apoyaron en la localización de Yésica Tovar Loyola.