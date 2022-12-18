Los muzquenses salieron adelante

La alcaldesa Tania Flores estuvo presente en el informe del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya con quien ha trabajado muy de la mano, ahí habló sobre los trabajos y proyectos que se tienen contemplados para el próximo año en el municipio de Múzquiz.

“Fue un año muy difícil, un año de retos pero reconstruyéndonos y sobre todo con la intención de que el 2023 esté más fortalecido con los nuevos proyectos que ya vienen encaminados”, comentó.

Dijo que están con todo el ánimo, con el apoyo de la gente porque es con unidad como se logró salir de la difícil situación, al final del día se reconstruyeron aunque es difícil no es imposible.

La alcaldesa mencionó que es una locura los negocios familiares, la administración municipal, los pequeños del hogar y cumplir con los amigos, como lo hizo con el alcalde Roberto Piña, es algo difícil pero aun así se programa para poder estar.

Felicitó al alcalde Roberto Piña por la excelente labor en Frontera, dijo que seguirán trabajando muy de la mano pero siempre en beneficio de los ciudadanos.

“Muy contenta las mujeres somos de retos, fuertes valientes y uno de los retos más importantes en mi carrera profesional y política es seguir, vienen muchos proyectos ya agarré otras ideas de mi amigo Piña para el 2023”, comentó.

Dijo que se contempla un proyecto de alumbrado público, son cerca de 5 mil, luminarias, es un proyecto en lo que ha trabajado 8 meses, tiene un costo muy elevado pero ya se estableció un acuerdo y será en favor y beneficio de todos los de Múzquiz.