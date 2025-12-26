Accidente automovilístico en Saltillo cobra la vida de Jesús Alberto

Un fatal accidente automovilístico se registró durante la madrugada de este viernes sobre el bulevar Fundadores, donde un conductor perdió la vida tras salir del camino y sufrir un fuerte impacto.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada como Jesús Alberto, de 44 años de edad, se desplazaba en dirección de Arteaga hacia Saltillo cuando, al llegar al inicio del puente ubicado a la altura del hotel La Torre, perdió el control del vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Las autoridades señalaron que el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que se estrellara primero contra el muro de contención.

Posteriormente, el automóvil salió de la vialidad y terminó en un área de terracería, donde quedó completamente detenido.

Al sitio acudieron paramédicos y cuerpos de emergencia; sin embargo, al revisar al conductor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Acciones de la autoridad

Minutos más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.

10a El vehículo terminó fuera de la vialidad tras impactarse contra el muro de contención del bulevar Fundadores.

10b Elementos de emergencia acudieron al lugar, pero el conductor ya no contaba con signos vitales.

10c Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo.