Mejora Riquelme infraestructura educativa e hídrica

Torreón, Coah.- En gira de trabajo en la Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó al Instituto Tecnológico de Torreón una techumbre en la que se invirtieron 3 millones 810 mil pesos; mientras que en Matamoros entregó el pozo de agua potable número 6, cuya inversión fue de casi 1.4 mdp y beneficia a 15 mil habitantes del área urbana.

En el evento del Instituto Tecnológico de Torreón, Riquelme Solís reiteró que mantener la entidad con seguridad, con desarrollo económico y con la diversificación de la economía, ha sido fruto del esfuerzo de la sociedad y del Gobierno.

El Mandatario estatal mencionó que gracias a la coordinación con Román Alberto Cepeda González, Alcalde de Torreón, se podrá terminar el estacionamiento de la institución, y que además el Estado aportará 30 nuevas computadoras para que las y los alumnos tengan las herramientas tecnológicas que merecen.

Riquelme Solís dijo identificarse con este sistema y con sus alumnos, pues cursó sus estudios en una institución tecnológica; manifestó que hoy las condiciones en la entidad son tales que permiten a las y los egresados quedarse a trabajar en esta tierra.

"Esto ha sido fruto del esfuerzo de la sociedad y del Gobierno, mantener la entidad con seguridad, con desarrollo económico y, sobre todo, la diversificación de una economía como la nuestra, que por años cada región ha tenido su vocación y sustento, y hoy en día todas aportan para los sectores productivos", señaló.

De la misma manera, Miguel Riquelme expresó que el año entrante en la entidad se empezarán a armar autos eléctricos y eso generará oportunidades para todas las carreras afines.

Sin embargo, dijo que el sector agroalimentario enfrenta un gran potencial, y que seguirá impulsando hasta el último día de su Administración a Coahuila y a su gente.

Román Alberto Cepeda González, Alcalde de Torreón, reconoció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme para La Laguna en materia de educación superior, toda vez que esta área es un referente a nivel nacional.

"El Instituto Tecnológico de Torreón le puede seguir apostando a la educación, a los más de 800 alumnos y a su personal docente y administrativo, tengan la seguridad que vamos a seguir poniendo a La Laguna en los ojos de México y el mundo, con la posibilidad de seguir trabajando con los egresados a través del Instituto Municipal de Emprendimiento", comentó.

Cepeda González dijo no tener duda que Coahuila seguirá siendo fuerte, pues la calidad de sus estudiantes así lo manifiesta.

Julio Iván Long Hernández, titular del Instituto Coahuilense para la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), explicó que para beneficio de 800 estudiantes se invirtieron 3 millones 810 mil 448 pesos en la construcción de un techo estructural, con una dimensión de 22 por 30 metros y sustitución de piso en la plaza cívica.

"En ICIFED seguimos comprometidos para dar cumplimiento a cada una de las metas planteadas por el gobernador Miguel Riquelme en materia de infraestructura física educativa para las escuelas de la entidad", expresó.

César Eduardo Gómez Lugo, presidente de la Sociedad de Alumnos, a nombre de sus compañeras y compañeros agradeció al Gobernador el apoyo para la realización de esta obra.

A esta entrega asistieron, además, Mario Cepeda Ramírez, diputado local; Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación de Coahuila; José Omar Saldívar Correa, titular del Instituto Tecnológico de Torreón; además de funcionarios públicos estatales, municipales y comunidad estudiantil del tecnológico.

EL PROPÓSITO ES MANTENER UN BUEN SISTEMA DE AGUA: MARS

En el municipio de Matamoros, Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, entregó el pozo de agua número seis en esta ciudad, evento en el que reiteró que su propósito es que al final de su gobierno se pueda mantener un buen sistema de agua en la Comarca Lagunera, que no le falte a ninguna colonia, barrio o ejido.

El Mandatario estatal comentó que, como autoridad, está atento a las necesidades primarias de la población, y ahora ésta debe reflexionar sobre quién los escucha en realidad, quién conoce lo que realmente está sucediendo en el municipio, lo que como Administración Estatal ha hecho en beneficio de las y los matamorenses.

Riquelme Solís señaló que no falta mucho para que el Gobierno Federal apruebe el presupuesto a aplicar para el próximo año, pero no le sorprende que no se le haga ningún cambio, lo que sí sucedía cuando fue diputado federal.

"Hoy, los presupuestos carreteros vienen en ceros, nos la estamos jugando solos, por ende ya estamos terminando el del cambio", dijo, y agregó que en unos días más informará de nuevas acciones para este Ayuntamiento.

Miguel Riquelme señaló que la entidad ha construido una infraestructura y mantenido al menos un estatus de equilibrio en las fuerzas del orden, que tienen que ver con el Poder Judicial, con la Fiscalía, que poco a poco se ha ido mejorando en la justicia local.

"Matamoros ha hecho un gran esfuerzo para equiparlos y capacitarlos (a los policías), para evitar que se desvíe ese esfuerzo. Los resultados en Coahuila son por el trabajo en equipo", indicó.

De la misma manera, Riquelme Solís insistió que se debe actuar con mucha responsabilidad, pues en democracia lo importante es la decisión de la gente: "Nuestra alianza con el Ejército y la Guardia Nacional nos ha dado la oportunidad para generar y transmitir seguridad a nuestra gente".

El Gobernador felicitó a la Administración Municipal, que encabeza Miguel Ángel Ramírez López, pues el arranque de este pozo no es algo menor: Es un compromiso cumplido con muchos obstáculos, que hicieron juntos, con la mezcla de recursos que no les genere deuda.

Destacó que la disciplina financiera le permitió como Gobernador hacer obra en Coahuila, y así lo harán los siguientes sexenios, toda vez que responsablemente ha cambiado la Ley de Pensiones y está buscando reestructura para el final de su Gobierno, cuando existan las mejores tasas. Para que el Gobernador entrante tenga más posibilidad de enfrentar todos los retos con los municipios.

"Quiero terminar mi Gobierno como lo prometí, no pidiendo ningún peso a largo plazo, dejando las mejores condiciones de reestructura y, sobre todo, que los ingresos del Gobierno Estatal permitan enfrentar los retos de Coahuila", mencionó.

Riquelme Solís comentó que él recibió al estado con 3 mil 500 millones de pesos de ingreso propio, y que ahora se tienen 9 mil millones de ingreso, lo que ha permitido hacer obra.

En su mensaje, Miguel Ángel Ramírez López, Alcalde de Matamoros, al dar la bienvenida agradeció al gobernador Miguel Riquelme por arrancar en conjunto una obra que viene a caracterizar sus 10 meses de Administración Municipal.

"Agradezco al CEAS y al SIMAS Rural por su respaldo; hoy, señor Gobernador, estamos listos para poner en marcha la línea de conducción de agua potable en Congregación Hidalgo, así como también tenemos listo el pozo de agua en el Ejido Montealegre y en el Ejido La Luz, que beneficia a Rancho Grande y La Libertad", expresó.

El Alcalde reiteró que así seguirá trabajando, en coordinación, para seguir fortaleciendo a las familias matamorenses.

Servando Zárate Muñoz, Gerente General del SIMAS, informó que este pozo de agua beneficiará a 15 mil personas, y que se invirtieron un millón 373 mil 950 pesos.

La señora Ana Teresa Reyes González, beneficiaria de la obra, agradeció a nombre de las y los vecinos el que se haya inaugurado esta obra que será de beneficio para toda la ciudadanía, ya que hace años habían padecido por el desabasto de agua.

A este evento se dieron cita, también, Raúl Onofre Contreras, diputado local; Antonio Nerio Maltos, Director General de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento en la entidad; Claudia Hernández Jiménez, presidenta honoraria de DIF Municipal; así como funcionarios públicos estatales, municipales y vecinos de la comunidad.