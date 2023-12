Migrante en navidad

NUEVA ROSITA, COAH. Para Enry Valero no habrá regalos ni cena de navidad, el pequeño migrante de 9 años de edad viaja con su madre Génesis Martínez en busca del sueño Americano " como regalo de Navidad quiero estar con mis primos en Texas donde nos están esperando".

El pequeño relata la dura travesía que ha hecho por la selva con su madre desde que salieron de Venezuela hace cuatro meses, desde entonces andan peregrinando de ciudad en ciudad buscando llegar a su destino final Midlan Texas.

Pegado a un aparador de una juguetería y con su vista puesta en un carro de control remoto, le pregunta a su madre que si se lo podía comprar, la respuesta fue un no por no contar con dinero para comprarlo, Enry con una sonrisa le contestó "no te preocupes mami llegando a Texas me vas a comprar todos los juguetes que yo quiera".

El pequeño continúa con su relato señalando sus pies que se le llenaron de ámpulas por tanto caminar, en Guanajuato hicieron un alto en el camino para atender al pequeño que ya no podía dar un paso mas, pasó una semana para que Enry se repusiera.

Por su parte Génesis Martínez mencionó que es muy triste pasar estas fechas de unión familiar lejos de sus seres queridos que dejaron en Venezuela, confía en Dios que les conceda estar el último día del mes en compañía de sus parientes que los están esperando en Texas.

Igual que Enry muchos niños migrantes no tendrán regalos ni cena de navidad que los sorprenderá caminando por la carretera Federal 57 hasta llegar a Piedras Negras en espera de que migración les agende la cita para poder legalizar su estadía en la Unión Americana.