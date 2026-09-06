Múzquiz se prepara para las Fiestas Patrias 2026

MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Múzquiz ya se encuentran en marcha los preparativos para las Fiestas Patrias 2026, con la organización de las actividades cívico-patrióticas que se desarrollarán durante septiembre y, por ende, la colocación de adornos patrios.

La profesora Mireya Múzquiz Jordán, directora de la Junta Patriótica de la administración 2026-2027, informó que los trabajos se realizan por instrucciones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, con el objetivo de preparar los espacios donde se llevarán a cabo los festejos.

Explicó que ya se inició con la instalación de adornos en el Centro Histórico de Múzquiz, el bulevar Melchor Múzquiz y las principales avenidas de la zona centro, además de los diferentes minerales del municipio, como parte de la ambientación para estas fechas.

Múzquiz Jordán señaló que el 15 de septiembre se realizará el tradicional Grito de Independencia en los minerales y, posteriormente, en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se espera la participación de las familias con el tradicional espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Para el 16 de septiembre se tiene programado el desfile cívico, por lo que ya fueron giradas las invitaciones correspondientes a las instituciones educativas a fin de que se integren al contingente, el cual se prevé sea amplio.

Finalmente, la directora de la Junta Patriótica invitó a las familias de Múzquiz a participar en las actividades y disfrutar de las celebraciones patrias, al señalar que se tienen contempladas diversas sorpresas para estas festividades.