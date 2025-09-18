Accidente en Melchor Múzquiz: Motociclista choca con vehículo estacionado en Nogalera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte accidente se registró sobre la calle Escondida, en su cruce con Cruz Maltos, en la colonia Nogalera, donde un motociclista perdió el conocimiento luego de chocar contra un vehículo estacionado.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente al lugar de los hechos, junto con paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado.

El hombre fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención especializada, debido a la gravedad del impacto.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el motociclista fue identificado como Sergio Elías N, de 54 años de edad, con domicilio en la calle Cuauhtémoc número 621.

Según los reportes preliminares, el conductor perdió el control de su motocicleta y terminó por estrellarse contra un automóvil Nissan Versa, color blanco, que se encontraba estacionado.

El propietario del auto, José Luis N, de 42 años, manifestó que su unidad sufrió daños visibles en la parte lateral izquierda, ante lo cual, solo pide la reparación del daño ocasionado.

De esta manera, los efectivos policiacos realizaron el levantamiento de datos para deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al transitar por zonas urbanas con alta densidad vehicular a fin de evitar situaciones como esta.