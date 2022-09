Múzquiz | Rendirán homenaje a Martha y Lidia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Martha Clarisa Maltos de López quien perdiera a sus dos únicas hijas en un accidente tipo volcadura justo cuando se dirigían a esta ciudad provenientes de Acuña para ayudar a las familias damnificadas por las inundaciones, agradeció a la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra la ayuda brindada para el funeral de los integrantes de su familia.

"Quiero agradecer por este medio a todas las personas que nos apoyaron con llamadas, con mensajes y apoyos económicos para hacer frente a esta pérdida tan grande", expresó la ciudadana.

Dijo que en especial agradece a la Presidenta Municipal por patentizarle apoyo total, ella fue hasta mi casa y me dijo, -el municipio se hará cargo de los gastos funerarios-.

Añadió que el municipio habrá de realizar un homenaje a sus hijas, después de la última misa que se llevará a cabo el día de hoy en la parroquia Santa Rosa de Lima en punto de las 18:30 horas.

Señaló que la ciudadanía en general está invitada a este homenaje para sus hijas Martha Cristina y Lidia además de su nieto Iker de 3 añitos.

"Solo me resta agradecer a todos pidiéndoles una oración para que Dios nos dé fuerzas a nosotros como papás, a mis dos yernos y. a mi niño Axelito, gracias infinitamente y de corazón, a todos, de parte de Poncho y Martha.

Agregó que la familia Enriques Cadena de esta ciudad, realizó una colecta de ropa, calzado y alimentos, los cuales habrán de entregar este sábado a las familias damnificadas, los amigos Chevroleteros se les unieron y esto es con el fin de terminar, haciendo posible la voluntad de mis hijas quienes precisamente a eso venían a Múzquiz, a ayudar a los afectados por las inundaciones, destacó la madre de familia.

Mencionó que le pidieron autorización para presentar una fotografía con los rostros de Martha y Lidia a fin de recordarlas y tener presente a lo que venían a Múzquiz.

Dijo que fueron muy reconfortantes las palabras del sacerdote que ofició la misa ante las cenizas de sus hijas y su nieto.

"Fue una misa muy especial, nunca me había tocado estar en una misa así, el padre, con sus palabras nos reconformó", mencionó la afligida madre.

La parroquia estaba llena, sentimos que Múzquiz está con nosotros y eso lo agradecemos.

En torno a las cenizas de sus hijas y su nieto, dijo que habrán de descansar en un nicho donde está su abuela paterna, en la parroquia Santa Rosa, su lugar es el número 2.

Señaló que las cenizas de Cristina y su bebé Iker las recibirá el mes que entra pues en estos momentos las tiene Axel, su yerno, el cual habrá de traerlas para guardarlas en su lugar.

Dijo que a Axel le otorgaron el perdón toda vez que fue un accidente lo ocurrido, donde nadie tiene la culpa, tronó la llanta trasera, la camioneta venía demasiado cargada, no pudo controlarla volcando.

"Mis hijas, dijo el Padre, ellas por la obra que estaban por cumplir, directamente están ahora al lado de nuestro Señor y El Chinito es un Angelito", por eso lado lo acepto, me duele en el alma pero como dice mi marido, -era el destino- no se discuten los designios de Dios, están aceptados, aunque me duela mucho.

"Le dije a Poncho, mira firmamos sus actas de matrimonio, ahora fuimos los testigos en sus actas de defunción", muchas gracias a todos, a todos, sin conocerlos, de parte de Poncho, Axel, Axelito y el mío propio.