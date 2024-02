Se reúnen trabajadores de NASA

En asamblea extraordinaria trabajadores de Nacional de Acero (NASA) acordaron buscar su liquidación en caso de venta o cierre de la empresa, donde piden que se respetarán las garantías de cada uno de los trabajadores.

Luego de la información que surgió del proceso que lleva la empresa filial de Altos Hornos de México para concretar su venta, trabajadores sostuvieron el día de ayer una asamblea de carácter extraordinario para conocer la situación y definir que acciones se tomaran en caso de que se dé algún movimiento en la empresa.

Los trabajadores continúan laborando y hasta el día de ayer no han recibido notificación ni verbal ni escrita, sobre la venta o el cierre de la empresa, sin embargo existe incertidumbre por la información que ha surgido.

Es por eso que se llevó a cabo la asamblea para informar a la base trabajadora, en donde se acordó ver el tema de los finiquitos.

De manera unánime se estableció un acuerdo suscrito por cada uno de los trabajadores, en el que se buscará en caso de venta o cierre de NASA, el pago de la liquidación conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo.

Se buscará la terminación de cada uno de los trabajadores con las debidas garantías, con la participación de la autoridad laboral para la suscripción de dicho convenio, la cual podrá ser en una o dos exhibiciones.

Carlos Mata López, Presidente de la CTM Monclova reiteró que hasta el momento no han sido notificados por parte de Relaciones Laborales de la empresa, por lo que buscarán un acercamiento para que se les diga cual es la situación en la que se encuentra la empresa y que sigue con los trabajadores.

Señaló que en cualquiera de los escenarios, venta o cierre, los derechos de los trabajadores estarán protegidos.

Mencionó que este es una situación que ya se esperaba porque en múltiples ocasiones se ha dicho que la empresa filial de Altos Hornos de México no cuenta con el suficiente material para continuar sus labores, en donde dijo "es una condición natural, una empresa no puede estar trabajando si no tiene elementos para trabajar".