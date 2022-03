Múzquiz: Arrancan operativo de vialidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de la Guardia Nacional apoyaron durante la mañana de ayer a elementos de Seguridad Pública Municipal y Tránsito en el arranque de la campaña de vialidad.

Dicho filtro se instaló en diversos puntos de la cabecera municipal iniciando en el Centro Histórico para luego desplazarse al bulevar Melchor Múzquiz repartiendo folletos con algunas recomendaciones a los automovilistas que circulan de Norte a Sur y viceversa sobre dicho tramo carretero.

El director de Tránsito y Vialidad, Efrén González Arias, mencionó que realizar dicha campaña, es un exhorto girado por el Congreso del Estado a manera de recomendar a los conductores de vehículos colocarse el cinturón de seguridad al momento de desplazarse de un lugar a otro.

También se les recomienda no llevar menores en brazos y utilizar sillas porta bebés, respetar los límites de velocidad, no conducir en estado de ebriedad, no utilizar el teléfono celular al manejar, utilizar las direccionales e intermitentes cuando así se amerite, ceder el paso al peatón, respetar las áreas asignadas para personas con capacidades diferentes y en el caso de los motociclistas, utilizar el caso protector de seguridad y chaleco fluorescente.

El servidor público no descartó la posibilidad de aplicar infracciones a quienes omitan estas recomendaciones puesto que lo primordial es evitar se registren accidentes con lamentaciones que en ocasiones pueden ser fatales.

Cabe señalar estos filtros también se llevarán a cabo en los minerales del Municipio de Múzquiz.