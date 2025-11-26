El padre Jesús Cruz lidera la Cabalgata Guadalupana en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Comité Organizador de la Cabalgata Guadalupana por la Paz anunció la logística oficial de la Segunda Edición de este emotivo evento religioso y comunitario, encabezado este año por el padre Jesús Cruz de León Alvarado, párroco de la iglesia Guadalupe en esta ciudad.

La cabalgata se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, como parte de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, con el objetivo de fomentar la fe, la unidad familiar y enviar un mensaje de paz a la comunidad.

El recorrido iniciará a las 08:30 horas desde la Iglesia Guadalupe en la villa de Palaú, donde se dará la bienvenida y bendición al contingente para partir a las 09:00 horas siguiendo el trayecto de Palaú a Múzquiz por el camino vecinal. Durante los 14 kilómetros del trayecto, que se estima durará tres horas, los jinetes realizarán oraciones por la paz y bendecirán las imágenes religiosas en cada portón de los ranchos.

El recorrido continuará por el callejón Galindo, la calle Federico Chapoy y Niños Héroes, hasta llegar a la parroquia de Guadalupe de esta localidad.

El padre Jesús Cruz destacó que este evento busca fortalecer los lazos de fe, amistad y armonía entre los habitantes, promoviendo valores como la santidad y la justicia. Además, se exhortó a los participantes a portar camisa blanca y un pañuelo verde en el brazo, símbolo del manto de la Virgen, y llevar consigo una petición y ofrenda de corazón en un sobre, como acto de devoción.

Como parte de las celebraciones guadalupanas, se realizará un novenario del 3 al 12 de diciembre, fecha en que se conmemora a la Virgen de Guadalupe. También se llevará a cabo una carrera pedestre, abierta a toda la ciudadanía, con el fin de integrar a más personas en estas actividades que buscan fomentar la paz y el crecimiento espiritual en la comunidad.

A esta iniciativa se han sumado figuras clave como Javier Espinoza, coordinador de la Arreada Múzquiz 2025; el director de la Guardia Civil, profesor Carlos Mendoza Vargas y el licenciado Luis Fernando Santos Flores, quienes respaldan este proyecto como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con nuestros semejantes y con Dios.