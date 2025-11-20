Operativo de seguridad garantiza Magno Desfile Revolucionario en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Municipio de Múzquiz celebró con éxito el Magno Desfile Revolucionario, obteniendo saldo blanco gracias al operativo de seguridad implementado por las autoridades policiacas.

La presencia de los cuerpos de seguridad permitió que el evento transcurriera sin incidentes, garantizando la tranquilidad de los asistentes que se dieron cita para conmemorar la fecha conmemorativa del 20 de noviembre.

José Ponce Sánchez, Director del Mando Único, informó que el operativo de vigilancia comenzó puntualmente a las 06:00 horas, en coordinación con el Estado y los tres niveles de gobierno.

Esta acción conjunta permitió establecer un cerco de seguridad eficiente durante todo el desarrollo del desfile, reforzando la confianza ciudadana en las instituciones.

El despliegue contó con la participación de la Policía Municipal, Policía del Estado y diversos grupos especiales, quienes se sumaron al resguardo del evento.

Ponce Sánchez destacó la relevancia de contar con la presencia del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, lo que dio mayor realce a la celebración y fortaleció el compromiso institucional con la seguridad pública.

Durante el desfile participaron cerca de 150 elementos policiacos, mientras que en el operativo de vigilancia se movilizaron 60 oficiales. El mensaje emitido a la ciudadanía fue claro: la clave para mantener la seguridad es la coordinación entre autoridades, una fórmula que ha sido impulsada por el mandatario estatal en conjunto con alcaldes y alcaldesas de la entidad.

Finalmente, el Director del Mando Único subrayó que se mantiene una comunicación directa y constante con la ciudadanía y el comercio local, siguiendo instrucciones precisas de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y del Jefe Cruz Arellano, Coordinador Regional de Seguridad Pública.

"Esta cercanía ha sido fundamental para fortalecer el tejido social y garantizar eventos seguros y ordenados en el municipio", abundó.