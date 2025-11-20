DIF San Juan de Sabinas concluye exitoso taller navideño

El Sistema DIF San Juan de Sabinas, que preside la Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), concluyó el curso "Manualidades Navideñas", actividad que forma parte de los programas de capacitación que ambas instituciones impulsan en apoyo a la comunidad.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Durante la clausura, se entregaron constancias oficiales con validez ante la SEP a las participantes que completaron el taller, entre ellas:

- Cáceres Barajas Ninfa

- Carmona Rodríguez Laura Leticia

- Cázares Portales Alma Leticia

- Cortéz Sánchez Margarita

- Cruz Crespo Telma Amabely

- Cruz Rodríguez María Luisa

- Guzmán Frausto Rosa Martha

- Hernández Becerra Angélica

- Medina Palacios Beatriz

- Moreno Torres Alejandra Josefina

- Ramos Escobedo Rosa Armandina

- Rangel López Elma Angélica

- Rodríguez Garza Rosa Elva

¿Qué beneficios aporta el taller a la comunidad?

La Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, reconoció el esfuerzo de las asistentes y destacó los beneficios que este tipo de cursos generan para el desarrollo personal y económico de la comunidad; "Felicito a todas las chicas por ese gran trabajo, por su dedicación y talento. Nosotros seguiremos buscando talleres y cursos que sean de interés para todos los ciudadanos. Agradezco que mi amigo Oscar Davis siempre está dispuesto a trabajar, haciendo descuentos y promociones para las personas que mediante nuestro DIF se inscriben. Tendremos un espacio para que sus manualidades las ofrezcan y empiecen a vender lo que con su talento realizan. Gracias a nuestro alcalde Oscar Ríos, que nos ayuda también con material y lo que requerimos para tener un lugar donde realizar estos cursos.**", declaró Karina Ríos.

¿Cuál fue el objetivo del curso?

El curso tuvo como objetivo brindar herramientas para la elaboración de artículos decorativos navideños, fomentando la creatividad de las participantes y ofreciéndoles alternativas para fortalecer su economía a través de la venta de sus productos.

El DIF San Juan de Sabinas impulsa el desarrollo de habilidades prácticas que contribuyen al bienestar y crecimiento de las familias del municipio.