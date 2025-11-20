Laura Jiménez Gutiérrez anuncia encendido Villa Magia en Múzquiz

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez anunció con entusiasmo la próxima visita del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, al municipio de Múzquiz el próximo 30 de noviembre.

El mandatario estatal encabezará el tradicional encendido de "Villa Magia", un evento que marca el inicio de las celebraciones navideñas en la región.

¿Qué otros eventos se esperan en Múzquiz?

Además, la edil adelantó que existe la posibilidad de que el gobernador también asista a su Primer Informe de Gobierno, programado para los primeros días de diciembre.

Durante el anuncio, la alcaldesa extendió una cordial invitación a todas las familias del municipio para que se sumen a este evento lleno de espíritu navideño.

"Queremos que todos disfruten del encendido del majestuoso pino monumental de Navidad. Será un evento 100 por ciento familiar, pensado para el disfrute de chicos y grandes", expresó Jiménez Gutiérrez.

La presidenta municipal aprovechó la ocasión para agradecer públicamente el respaldo que ha recibido por parte del gobernador en temas fundamentales para el bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son los logros destacados por la alcaldesa?

Entre ellos, destacó los avances en el abastecimiento de agua potable, la mejora en el servicio de recolección de basura, la pavimentación de calles y la modernización del alumbrado público con luminarias LED.

"Tenemos un municipio que necesitaba mucho y hemos podido avanzar gracias al apoyo de nuestro gobernador", subrayó la alcaldesa, reconociendo que estos logros han sido posibles gracias a una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.

También reiteró su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de Múzquiz.

El evento de "Villa Magia" se perfila como uno de los más esperados por la comunidad, no solo por su valor simbólico, sino también por el ambiente de unión y esperanza que promueve.

Con la presencia del gobernador y la participación activa de las familias, Múzquiz se prepara para vivir una temporada navideña llena de luz, alegría y progreso.