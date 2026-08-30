Laura Jiménez Gutiérrez encabeza ceremonia en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- En el Museo Histórico Municipal "Presidio de Santa Rosa" se llevó a cabo este pasado 28 de agosto la ceremonia en honor a la fundación de Múzquiz y a Santa Rosa de Lima, patrona del municipio.

Dicho evento se realizó en coordinación con la administración municipal que encabeza la presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez.

De acuerdo con el orden del programa, en el emblemático edificio se realizó la colocación de la corona de flores a Santa Rosa de Lima, el encendido del árbol y del arco de flores, contando con la presencia del profesor Roberto Carlos Briones Echavarría, funcionario de la administración municipal 2025-2027, en representación de la alcaldesa.

Durante el desarrollo de esta gran celebración se dio lectura a un discurso alusivo a la fundación del pueblo de Múzquiz y a Santa Rosa de Lima, a cargo del estudiante Juan Alejandro Rojas Lira, de tercer grado de la Secundaria General "Lucio Blanco".

El programa incluyó además la presentación del grupo de danza de Matlachines de la parroquia del Perpetuo Socorro, además un bailable del Grupo de Danza Muzkugui, la narración de una leyenda de Santa Rosa de Lima a cargo de la maestra Sandra Azucena Valdés García y la canción "Mi Santa Rosa de Lima", interpretada por José Luis Cadenas.