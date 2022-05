Múzquiz: "El mejor regalo es tener a mis hijos con vida"

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El 10 de mayo, fecha especial donde se celebra a todas las reinas del hogar, Teresa Vitela Vitela con 76 años de edad llora y expresa que el regalo más preciado es tener a los hijos con vida.

Lo material, los lujos, acudir a un buen restaurante, no tiene importancia cuando no tienes lo más preciado, como lo es estar con tus seres más queridos.

Con profunda tristeza que se puede ver reflejada en sus ojos, Tere menciona que, en su caso es un día de nostalgia, recuerdos, de dolor, de tristeza y pesar al haber perdido ya, a uno de sus hijos, a quien le dio el ser, el famoso Leonardo "Leo" como cariñosamente lo llamaba la sociedad muzquense.

Un poco fatigada debido a la dificultad para caminar que presenta en una de sus extremidades inferiores y dado al intenso calor, se sienta en una banqueta a un costado de la Presidencia Municipal.

La conocida lideresa y fundadora de la colonia 28 de Noviembre expresa, "si no hubiera venta de drogas en la actualidad yo sería también muy feliz y no solamente yo, sino muchas madres de familia".

Actualmente, algunas madres no pueden tenerse a sus hijos consigo, pues se encuentran internados en un centro de rehabilitación o bien en prisión, en el último de los casos vagando por las calles.

"Me identifico con ello porque mi hijo Leo murió, pero por consumir solventes tóxicos, algún otro enervante, eso lo llevó a la muerte y hoy en día solo recuerdos de mi hijo me quedan", exclama Tere al momento de romper en llanto.

BUEN ALUMNO Y TRABAJADOR

"Mi hijo fue un muchacho muy inteligente, buen estudiante, trabajador porque tenía su empleo, hasta de Estados Unidos me lo mandaban pedir cuando trabajó allá, un gran deportista, le gustaba cantar y le pagaban por ello a mijo.

Dejó muchos recuerdos buenos, pero desgraciadamente la droga fue la que lo desgració "Yo siempre he dicho el niño y el joven son el futuro de nuestra patria, porqué hacen eso con ellos, lo digo recio y quedito, aunque mañana aparezca en una bolsa negra.

-No hay que perderlos de vista a nuestros hijos como padres de familia, pero qué podemos hacer-, señaló.

Recuerda que las últimas palabras de su hijo fueron: "No me llores madre, tu hiciste de mi todo un hombre, pero yo decidí agarrar el mal camino, no me vayas a llorar madre, tu no tienes la culpa de nada".

"Lo recuerdo como si ahorita fuese ese momento, por eso me da tristeza ver a tanto joven echado a perder, me da mucha tristeza".

"NO HAY HIJOS MALOS".

Todas somos madres y para una madre, nunca va haber un hijo malo, que se quiten eso de la cabeza algunas mujeres, señaló a LA VOZ.

El 10 de mayo como lo voy a celebrar, si me falta mi hijo, tengo dos más con vida, nietos y bisnietos, a todos los quiero igual, pero me falta uno, como dice la alabanza que canto, "Eran 100 ovejas pero me falta uno y hasta que me muera yo le seguiré llorando a mijo, expresó.

La señora Vitela recordó a su vez que, en los últimos momentos de vida de su hijo, él sufrió mucho, su cuerpo se llenó de ulceras, "no pude hacer más por mijo y se me fue", menciona la madre de familia quien envía un consejo a la juventud de hoy, -sean conscientes de sus actos pues toda conducta negativa repercute no solo en una persona, sino en toda una familia.